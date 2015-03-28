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المتحدث باسم عاصفة الحزم: الطائرة السعودية سقطت لخطأ فنى والطياران بخير

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المتحدث باسم عاصفة الحزم: الطائرة السعودية سقطت لخطأ فنى والطياران بخير المتحدث باسم عاصفة الحزم: الطائرة السعودية سقطت لخطأ فنى والطياران بخير
أكد أحمد العسيرى، المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، أن الطائرة سقطت بسبب خطأ فنى والطياران بخير، مشيرا إلى أنه تم تحديد المضادات الأرضية والسيطرة على أجواء اليمن فى أول 15 دقيقة.

وأوضح المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت بالرياض، أنه إذا تطلب الموقف فى اليمن تدخلا بريا سيتم تقييم الوضع والتصرف، لافتًا إلى أن العمليات تستهدف مخازن الذخيرة والقوات الحوثية.

وأشار المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، إلى أن العمليات استهدفت اليوم مراكز القيادة ومخازن السلاح، موضّحًا أن العمليات تحتاج إلى وقت لتحقيق أهدافها.

وقال المتحدث باسم عملية "عاصفة الحزم"، إن قوات التحالف العربى مستمرة فى استهداف قواعد الصواريخ الباليستية، التى يسيطر عليها الحوثيون داخل الأراضى اليمنية، فضلا عن تدمير مخازن السلاح والذخيرة التابعة للحوثيين، لاسيما أن الجزء الأول من العملية تحقق.

وأضاف العسيرى، أن قوات التحالف تستهدف تجمعات، وحركات الجماعات الحوثية، مطالبا المواطنين بالابتعاد عن مناطق القيادة التابعة للجماعات الحوثية، حتى لا يكون هناك خسائر وإصابات جانبية تجاههم، ووقوع ضحايا غير مرغوب فيها.

وتابع العسيرى أن استهداف تجمعات الحوثيين هدفه منع تحريك، وإرسال عربات وآليات لهم، لاسيما أن هناك حشودا وتحركات لهم بشكل مستمر على الأراضى اليمنية.

الحوثيون يقصفون مساكن المواطنين بـ"الهاون" ويلصقونها بقوات التحالف


>واستطرد أن المليشيات الحوثية والجماعات الموالية لها تستهدف مساكن المواطنين بقذائف الهاون لإيهام المواطنين أن قوات التحالف هى من تقصف، ولكن هناك فرقا كبيرا بين قذيفة الهاون وقذائف الطائرات.

وأكد العسيرى أن قوات التحالف تستهدف تجمعات ودبابات الحوثيين بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة استمرت المليشيات الحوثية فى تحريك عناصرها تجاه الحدود السعودية، ولكن القوات البرية السعودية تقوم بدورها فى هذا الجانب.

وأضاف العميد أحمد العسيرى، أنه تم استهداف أكثر من جانب فى قطاعى جيزان ونجران باستخدام مدفعية الميدان وطائرات الأباتشى لمنع المليشيات من الحشد أمام الحدود الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن هذه العملية ستستمر طالما هناك استمرار لهذا النوع من الحشود الحوثية.

وأوضح المتحدث باسم "عاصفة الحزم"، أن هناك محاولات من المليشيات الحوثيية لإرسال آلياتها ودباباتها باتجاه النقاط الحدودية بين المملكة والجمهورية اليمنية، ولكن القوات البرية تقوم بعملها فى هذا الصدد، لاستهداف أى نوع من هذه التجمعات، ولن يتم السماح لتلك المليشيات من الحشود بالقرب من الحدود الجنوبية للسعودية.

نجاح عملية "الإعصار" لإجلاء السعوديين والدبلوماسيين من عدن إلى جدة


>وأوضح العميد أحمد العسيرى، أن القوات البحرية الملكية السعودية نفذت خلال اليومين الماضيين، عملية خطة "الإعصار" وتهدف لإجلاء المواطنين السعوديين والهيئة الدبلوماسية من محافظة عدن، لاسيما أنها تهدف إلى إجلاء 86 مواطنا من مختلف الجنسيات والقطاعات الإعلامية والدبلوماسية، حيث بلغ عدد الجنسيات 12 جنسية ووصلوا بسلامة صباح هذا اليوم إلى مدينة جدة.

وشارك فى عملية "الإعصار" جميع القوات البحرية بجميع مكوناتها من سفن وطائرات مروحية وقوات خاصة لتوصيلهم إلى جدة آمنين سالمين.

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مصر 365

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