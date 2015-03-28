الوكالة الألمانية الإنمائية “G I Z” تتحمل نفقات إقامة ملتقى التوظيف الأول لشباب كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الوكالة الألمانية “G I Z” وافقت على تحمل نفقات إقامة ملتقى التوظيف الأول لشباب كفر الشيخ خاصة خريجي التعليم الفني.

وقال بيان صادر من المديرية، اليوم السبت، إن الوكالة الألمانية ستتحمل بدل التكاليف الخاصة بالملتقي والإعداد والتجهيز له والذي سيقام يوم 18 أبريل بحضور الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني وبرعاية الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ.

وأشار بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أنه تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية برعاية وزارة التعليم الفني على أقامة ملتقي التوظيف لخريجي التعليم الفني للعمل في القطاع الخاص بمرتبات لا تقل عن 1600 جنية مع الإقامة للعاملين في المناطق البعيدة والتأمين علي العاملين والفنيين.

وأضاف البيان، أن الملتقى سيقام بفندق المدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ، وبتأمين من مديرية الأمن وستقوم مراكز المدن الـ 10 بالمحافظة بالإعلان والترويج والدعاية له ودعوة الصحفيين والإعلاميين لإعلام شباب المحافظة بالملتقى.