أدمغة المصابين بفقدان الشهية تتفاعل بشكل مختلف عند الشعور بالجوع

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض فقدان الشهية العصبى لديهم استجابة غير طبيعية فى المخ لإشارات الجوع.

وقالت الباحثة كريستينا وايرنجا، وهى أستاذة الطب النفسى بسان دييجو فى جامعة كاليفورنيا، إن معظم الناس الذين يعانون من الجوع، لديهم دوافع قليلة لتناول الطعام.

>ومع ذلك فإن الأفراد الذين يعانون من فقدان الشهية يمكن أن يكونوا جائعين، ويستمرون فى تجاهل تناول الأطعمة، لذلك أراد الباحثون تحديد آليات الدماغ التى قد تسهم فى تجاهل الشعور بالشبع والامتلاء، مثل المواد الغذائية.

ووفقا للباحثين فإن هذا الاكتشاف يقدم فكرة جديدة عن اضطرابات الأكل، ويمكن أن يؤدى إلى علاجات جديدة تستهدف مسارات محددة فى الدماغ.

وقام الباحثون بتحليل وظائف المخ لـ23 من النساء اللائى كن يعانين من فقدان الشهية، و17 امرأة سليمة من الأشخاص الذين لم يصابوا مطلقاً باضطرابات فى الأكل.

- اضطرابات المخ تؤدى إلى فقدان الشهية

>وأظهرت الدراسة حدوث انخفاض فى استجابة الجزء الموجود فى المخ الخاص بردود الفعل الإيجابية عند الجوع لدى النساء اللاتى يعانين من فقدان الشهية، أما لدى النساء الأصحاء اللاتى لا يعانين من اضطراب فى الأكل، كانت لديهم حساسية أكبر بالجانب الخاص بالشبع عند الجوع.

وأضاف الباحثون أن الاختلافات فى دوائر الدماغ الخاصة بفقدان الشهية تجعلها أقل حساسية للتحفيز للجوع، وبعبارة أخرى، الجوع لا يحفزهم على تناول الطعام، ونشرت هذه النتائج مؤخرا فى دورية الطب النفسى البيولوجى.

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