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رئيس سبورتنج لشبونة: شيكابالا؟ أعرف أخباره من فيسبوك

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رئيس سبورتنج لشبونة: شيكابالا؟ أعرف أخباره من فيسبوك رئيس سبورتنج لشبونة: شيكابالا؟ أعرف أخباره من فيسبوك

سخر برونو كارفاليو رئيس نادي سبورتنج لشبونة من اختفاء المصري محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق مؤكدا أنه يعرف أخباره فقط عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال كارفاليو في حوار مطول له مع جريدة ريكورد البرتغالية "حالة شيكابالا غريبة لكنها تحدث أحيانا.. نحن نتعامل مع الأمر وكأنه أمر عادي".

وأضاف "سنجد حلا للأمر بالتأكيد، اللاعب ربما لم يعجبه الخروج من قائمة دوري أبطال أوروبا فاتخذ هذا القرار.. كان هناك الكثير من الأشخاص يقولون أنه سيفعل ذلك ويهرب".

وكان شيكابالا قد تغيب عن العودة إلى البرتغال بعد مباراة وتونس في نوفمبر الماضي.

وتابع كارفاليو "هذا ليس خطا إداريا، هل عندما تقوم بتعيين شخصا ثم يختفي يكون خطأك؟ بالطبع لا".

وأردف "أين شيكابالا؟ في الحقيقة لا أعلم.. أتمنى أن يكون في مصر.. لكنني سمعت أن فيريرا (مدرب الزمالك) نفسه لا يعلم أين هو.. أتابع أخباره على فيسبوك من حين إلى أخر".

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