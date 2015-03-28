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وزير الخارجية اليمنى: من الممكن الاستعانة بقوات برية ضد الحوثيين

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وزير الخارجية اليمنى: من الممكن الاستعانة بقوات برية ضد الحوثيين وزير الخارجية اليمنى: من الممكن الاستعانة بقوات برية ضد الحوثيين
قال وزير خارجية اليمن رياض ياسين اليوم السبت، إن الأمر قد يتطلب الاستعانة بقوات برية فى المرحلة القادمة من العملية التى تقودها ضد مقاتلى الحوثى المتحالفين مع إيران فى اليمن.

وسئل ياسين خلال القمة العربية المنعقدة فى عما اذا كان الأمر سيتطلب نشر قوات برية فقال للصحفيين إن هذا أمر محتمل جدا.

وقال ياسين أيضا إن الرئيس عبد ربه منصور هادى سيبقى فى عاصمة عربية إلى ان تسمح الأوضاع بعودته للوطن.
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