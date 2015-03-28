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وزير خارجية اليمن: قد نحتاج لعملية برية عربية ضد الحوثيين

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وزير خارجية اليمن: قد نحتاج لعملية برية عربية ضد الحوثيين وزير خارجية اليمن: قد نحتاج لعملية برية عربية ضد الحوثيين
قال وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين، إنه قد تكون هناك حاجة لعملية برية عربية فى اليمن، كما نقلت فضائية العربية، فيما أفاد بأن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، سيبقى فى إحدى العواصم العربية إلى أن تمكنه الظروف من العودة إلى اليمن.

وفى وقت سابق اليوم، شنت طائرات دول التحالف العربى "عاصفة الحزم" ضربات على محافظة صعدة معقل الحوثيين فى شمال اليمن، وأوضحت مصادر بجماعة أنصار الله الحوثيين أن الضربات استهدفت محطة الكهرباء والغاز فى المحافظة، كما أن ضربات أخرى استهدفت السجن المركزى.

وأوضح مسئولون فى صعدة أن الغارات، التى شنها الطيران السعودى اليوم على المحافظة وصلت إلى 7 غارات، فيما تستمر الاشتباكات بين مقاتلين حوثيين وقوات حرس الحدود السعوديين على الحدود بين البلدين.

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