العبادي خلال لقائه بوكوفا : نتطلع لالتزام الدول بمنع داعش من تهريب آثار العراق

أعرب رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي عن تطلع بغداد إلى التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى معاقبة الدول أو الأشخاص الذين يساعدون تنظيم (داعش) الإرهابي في تهريب الآثار الذي بات أحد مصادر تمويلهم, وقال “إن العراقيين ملتصقون مع تراثهم ويعتزون به”.

جاء ذلك خلال لقاء العبادي في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم السبت مع مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) إرينا بوكوفا والوفد المرافق لها بحضور وزير السياحة والآثار العراقي عادل الشرشاب, حيث بحثا المشاريع المستقبلية التي تعتزم المنظمة القيام بها في العراق, بالإضافة إلى الجهود التي يجب أن تبذل لمنع تهريب تنظيم داعش للآثار العراقية وبرامج المنظمة لتطوير المناهج التعليمية في العراق.

من جانبه, أشاد وفد اليونسكو بإجراءات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي, وخلال فترة قصيرة من توليها المسئولية.

كانت المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) إيرينا بوكوفا أطلقت من جامعة بغداد بعد ظهر اليوم السبت, مبادرة تعبئة الرأي العام العالمي لحماية التراث الثقافي والآثار العراقية تحت شعار “متحدون مع التراث”, التي سبقتها بزيارة المتحف العراقي في بغداد.. وتستهدف مبادرة اليونسكو التي شارك في إطلاقها وزير السياحة والآثار العراقي عادل الشرشاب, خلق حركة عالمية من أجل حماية التراث المعرض للخطر في العراق وفي البلدان الأخرى والتصدي لحملات الدعاية الطائفية.