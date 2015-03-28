الائتلاف السورى: عدم دعوتنا للقمة تراجع عن الاعتراف بنا كممثل شرعى للبلاد

أعرب الائتلاف السورى المعارض عن أسفه الشديد لعدم دعوته لحضور القمة العربية المنعقدة حالياً فى شرم الشيخ، وهى القمة الخامسة منذ انطلاق الثورة السورية، مؤكدا أن تلك الخطوة التى تعتبر مؤشراً على "تراجع موقف الجامعة العربية عن اعترافها بالائتلاف كممثل شرعى للشعب السورى، تزامنا مع مشاريع تعويم النظام، وتعطيل قوانين الجامعة العربية الصادرة بهذا الخصوص."

ودعا الائتلاف فى بيان له اليوم، جامعة الدول العربية إلى "تحمّل واجباتها الأخلاقية والإنسانية، وعدم التفريط بحقوق الشعب السورى، والعمل على دعم سياسة الاستقرار التى يقودها الائتلاف تجاه حالة الفوضى التى يسببها نظام الأسد، خاصة فى ظل مخاطر مشروع النظام الإيرانى الذى كنا قد أشرنا إليه فى رسالتنا المؤرخة فى 30 أكتوبر من عام 2013، وحذرنا من سعيه للتوسع فى المنطقة وخطر ذلك على سائر الدول فيها."

وأكد الائتلاف أن وزراء الخارجية العرب ممثلة بوزراء خارجيتها اعترفوا بالائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السورى والمحاور الأساسى مع الجامعة العربية.

وشدد الائتلاف إلى أن "أى حل سياسى لا يحقق طموحات الشعب السورى هو خيانة لدماء الشهداء وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وإن إحالة رأس النظام ومن معه لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب ارتكب جرائم ضد الإنسانية هو أدنى حقوق الشعب السورى."

وأوضح الائتلاف، أن دعم الجامعة العربية للثورة السورية يعد درءًا للخطر القادم الذى يستهدف المنطقة ككل، موضحا أن إعادة تسليم مقعد الجامعة العربية للائتلاف وسحب الشرعية من نظام الأسد هو الحد الأدنى من الدعم المطلوب.