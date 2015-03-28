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بالصور.. تقارب ملحوظ بين مصر وقطر بأروقة القمة العربية

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شهدت أروقة القمة العربية تقاربا ملحوظا بين وقطر، بدأ باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لأمير قطر تميم بن حمد فى مطار شرم الشيخ، مخالفا لكل توقعات المراقبين.

وعقب ذلك ترددت أنباء عن أن هناك نية لعودة السفراء بين البلدين، وعلى الرغم من نفى بعض الدبلوماسيين المصريين، إلا أن المتحدث باسم الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطى صافح سفير قطر مقدم سيف بو العينين بحفاوة خارج القاعة ودار بينهما حديث اتسم بالود.

يذكر أن قطر كانت استدعت سفيرها بالقاهرة للتشاور على خلفية اتهام مندوب مصر بالجامعة العربية لها بتمويل الإرهاب.

بدر عبد العاطى وسفير قطر - 2015-03 - اليوم السابع
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بدر عبد العاطى وسفير قطر

بدر وحديث ودى مع السفير القطرى المسحوب- 2015-03 - اليوم السابع
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بدر وحديث ودى مع السفير القطرى المسحوب

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مصر 365

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