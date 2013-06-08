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حصرياَ وبالفيديو:تفاصيل أغنية عاصي الحلاني ومراد بوريقي الجديدة

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حصرياَ وبالفيديو:تفاصيل أغنية عاصي الحلاني ومراد بوريقي الجديدة حصرياَ وبالفيديو:تفاصيل أغنية عاصي الحلاني ومراد بوريقي الجديدة

خصّ الفنان عاصي الحلاني موقع "سيدتي نت" بالأغنية الجديدة التي قدّمها للفائز في برنامج "ذا فويس" مراد بوريقي وذلك أثناء تواجده في المغرب مؤخراً حيث شارك في "مهرجان موازين".
وفي التفاصيل، أنه وبعد عودة عاصي إلى الفندق بعد منتصف الليل معرباً عن إعجابه بـ«مهرجان موازين» وكان برفقته مراد بوريقي ووالده، جلس عاصي ومراد يتناوﻻن العشاء معاً. وتخلّل الجلسة الغناء بحضور مدير البرمجة العربية في موازين محمود المسفر المشهود له بالصوت الجميل وبثقافته الفنية. وقد تبادلوا سوياً نقاشات فنية. وقد تحدث عاصي لـ «سيدتي نت» عن أغنية "سهر الليالي" التي لحّنها خصيصاً لمراد بوريقي ومن كتابة نزار فرنسيس والتي لم تطرح بعد إلى الأسواق. وتحدثا عن المطربة الراحلة وردة وصوتها وعن الألحان التي قدمها الملحن بليغ حمدي لها ومدى أثر هذه الألحان على الموسيقى العربية، وكيف استطاع أن ينقل الأغنية من مصاف الألحان الجادة إلى مصاف الألحان الطربية المعاصرة التي ما زالت لغاية اليوم مغناة بأصوات الفنانين.

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