موجز الصحافة العالمية..مسئولون أمريكيون: إيران تدعم الحوثيين بأسلحة متطورة

>ألقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، السبت، الضوء على الضربة العربية الجوية للحوثيين فى اليمن، وقال مسئولون أمريكيون أنه على الرغم من أن دعم إيران المباشر للحوثيين فى اليمن، كان محدودا، لكن تقييمات الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن الحرس الثورى الإسلامى فى طهران كان يمد وحدات حوثية بالتدريب والسلاح.

كما زعمت تقارير إعلامية يمنية، أن مصر نشرت 2000 من قواتها البرية داخل اليمن، على الرغم من عدم تأكيد أى جهة مصرية للأمر، ذلك بحسب رون جيلران، نائب مدير شركة استشارات المخاطر الجيوسياسية "ليفانتين جروب"، فى تل أبيب.

ونشر الصحفى البريطانى "روبرت فيسك" مقالا فى صحيفة الإندبندنت يعلق فيه على الضربات الجوية التى تقودها السعودية ضد الحوثيين فى اليمن، متسائلا عن مدى تأثير تلك الضربات على مستقبل الشرق الأوسط.

ونشرت الصحيفة تقريرا أعده غريج هيرست عن كوميدى بريطانى مسلم يسخر فى وصلاته الكوميدية من الإرهاب، بحسب مقتطفات نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية عن الصحيفة.

وفى الشأن الإسبانى، تصدرت عاصفة الحزم الصحف الإسبانية، وقالت صحيفة إيه بى سى، إن قمة شرم الشيخ التى تعقد اليوم السبت، تشكل أهمية كبيرة لدى جميع الدول العربية التى تبحث عن حلول للتحديات التى تواجهها والتهديدات الأمنية التى أصبحت تعانى منها بشكل كبير فى الفترات الأخيرة.

وقال المحلل الإسبانى أنخليس إسبينوزا فى صحيفة الباييس الإسبانية، إن القادة العرب الذين يجتمعون اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ بمصر يتناقشون تشكيل قوة عسكرية موحدة لمواجهة الدول العربية للتهديدات الإقليمية، مما تعد خطوة تقدمية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق وليبيا، وأيضا ضد التوسع الإيرانى.

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>الصحف البريطانية: روبرت فيسك: هل تشكل الضربات الجوية لليمن شرق أوسط جديد؟.. الشرطة البريطانية تلجأ لكوميدى مسلم فى مواجهة الإرهاب..الأمير تشارلز يشعر بالغيرة لقضاء حفيده جورج أوقاتا أكثر مع آل ميدلتون

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>الصحف الأمريكية: تهديدات مصر بإرسال قوات برية لليمن تهدف لردع الحوثيين.. مسئولون أمريكيون: احتمال تلقى الحوثيين تدريبا على استخدام أسلحة متطورة.. أمريكا تكثف ضغوطها على إسرائيل بشأن الفلسطينيين

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>الصحف البريطانية: روبرت فيسك: هل تشكل الضربات الجوية لليمن شرق أوسط جديد؟.. الشرطة البريطانية تلجأ لكوميدى مسلم فى مواجهة الإرهاب..الأمير تشارلز يشعر بالغيرة لقضاء حفيده جورج أوقاتا أكثر مع آل ميدلتون

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>روبرت فيسك: التدخل العسكرى فى اليمن قرار تاريخى قد تكون له عواقب

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>محلل إسبانى: القوة العسكرية العربية خطوة تقدمية ضد داعش والتوسع الإيرانى

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