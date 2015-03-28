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مصدر سعودى لـ"CNN": الرياض تهيئ أسطولا من المروحيات الهجومية لضرب الحوثيين

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مصدر سعودى لـ"CNN": الرياض تهيئ أسطولا من المروحيات الهجومية لضرب الحوثيين مصدر سعودى لـ"CNN": الرياض تهيئ أسطولا من المروحيات الهجومية لضرب الحوثيين
قال مصدر سعودى، إن المملكة العربية ، تهيئ أسطولا من المروحيات الهجومية لتوجيه ضربة للتجمعات الحوثية داخل الأراضى اليمنية، التى بدأت بالتشكل شمال اليمن قرب الحدود مع المملكة.

وأكد المصدر حسبما أفادت "CNN" ، أن عمليات "عاصفة الحزم" التى تقودها السعودية بمشاركة 10 دول منها والسودان، ضد الحوثيين فى اليمن تمكنت من تدمير عدد من الأهداف العسكرية الأساسية داخل اليمن، موضحا أن هناك احتمالا لإعلان كبير سيكشف عنه خلال مؤتمر القمة العربية المنعقد بشرم الشيخ اليوم السبت.

وأضاف المصدر السعودى، أن الغارات الجوية دمرت كل قدرات الدفاع الجوى الأساسية التى يسيطر عليها الحوثيين، إلى جانب تدمير كل البنايات العسكرية التى تحيط بالعاصمة اليمنية صنعاء.

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مصر 365

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