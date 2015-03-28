أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سميرة سعيد تغني باللهجة اللبنانية لأول مرة

Google+ Print
سميرة سعيد تغني باللهجة اللبنانية لأول مرة سميرة سعيد تغني باللهجة اللبنانية لأول مرة

السبت 28-03-2015 16:20

أعلنت المطربة المغربية سميرة سعيد أنها تفكّر في وضع أغنية لها باللهجة اللبنانية في ألبومها الجديد المزمع إصداره في فصل الصيف، إذا أسعفها الوقت لذلك.
وأضافت سميرة خلال لقائها المذيعة هند رضا في برنامج "محطة النجوم"، على إذاعة "نجوم إف أم" أنها تحبّ أن تظهر شخصيّتها في أيّ عمل غنائي تقدمه، مستشهدة بأغنيتها الأخيرة "مظلوم". وشدّدت سعيد على أنها تحبّ التفاؤل لأنّها تؤمن شخصياً بأنّ الحياة قصيرة للغاية، مشيرة إلى أنّ الألبوم الجديد سيكون متنوّعاً بألحانه وبالكلمات والتوزيع.
واعترفت سميرة بفضل والدتها عليها، إذ إنها هي التي اكتشفتها، فيما عقل والدها المتفتّح جعلها تخوض عالم الغناء، برغم أنّها تجربة كانت صعبة بالنسبة إلى عائلتها بشكل عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي