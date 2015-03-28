سميرة سعيد تغني باللهجة اللبنانية لأول مرة

أعلنت المطربة المغربية سميرة سعيد أنها تفكّر في وضع أغنية لها باللهجة اللبنانية في ألبومها الجديد المزمع إصداره في فصل الصيف، إذا أسعفها الوقت لذلك.

وأضافت سميرة خلال لقائها المذيعة هند رضا في برنامج "محطة النجوم"، على إذاعة "نجوم إف أم" أنها تحبّ أن تظهر شخصيّتها في أيّ عمل غنائي تقدمه، مستشهدة بأغنيتها الأخيرة "مظلوم". وشدّدت سعيد على أنها تحبّ التفاؤل لأنّها تؤمن شخصياً بأنّ الحياة قصيرة للغاية، مشيرة إلى أنّ الألبوم الجديد سيكون متنوّعاً بألحانه وبالكلمات والتوزيع.

واعترفت سميرة بفضل والدتها عليها، إذ إنها هي التي اكتشفتها، فيما عقل والدها المتفتّح جعلها تخوض عالم الغناء، برغم أنّها تجربة كانت صعبة بالنسبة إلى عائلتها بشكل عام.