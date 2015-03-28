لعنة السقوط تطارد إليسا في حفلها مع المهندس في الكويت

اختُتِم مهرجان "فبراير الكويت" لمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير بأمسية كان عنوانها التنوّع، أحياها كلّ من المطربين: السعودي ماجد المهندس واللبنانية إليسا والكويتي مطرف المطرف واللّيبي أيمن الأعتر.

الحفل الذي نظمته روتانا، بالتعاون مع مركز عبد الله الرويشد، أحياه المطرب ماجد المهندس، فأطرب جمهوره بباقة من أجمل أغانيه الرومانسية والوطنية، كان أبرزها: "الكويت الحبيبة" و"يمر الوقت والذكرى ندامة" و"على نيتي" و"غاب القمر" و"محامي" و"ياحب ياحب"، بالإضافة إلى غيرها من أغاني أرشيفه الغنيّ. كما اختار المهندس باقة غنائية من أعمال الراحل ناظم الغزالي، أبرزها "أحبك"، قبل أن يختم بأغنية "والله حرام" وسط تفاعل جماهيري كبير.

سبقت إطلالة ماجد المهندس وصلة غنائية قدّمتها إليسا، حيث ظهرت بفستان أبيض جذاب، وصدحت بباقة من أبرز أغانيها، منها: "حلوة يا بلدي" و"لو في" و"لو" و"يا مرايتي" و"خدني معك" و"عبالي حبيبي" و"حالة حب" و"أسعد واحدة"، كما غنّت للسيدة فيروز "نسّم علينا الهوا"، ثم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "أول مرّة تحب"، وللسيدة وردة "لولا الملامة" وأنا مالي".

بدت إليسا غير متماسكة، ممّا أدّى إلى سقوطها، قبل أن تتدارك ذلك على المسرح في اللحظة الأخيرة، فيما تردّد على لسان بعض الحاضرين أنّ إليسا استعانت بخدعة "البلاي باك" أثناء تقديمها بعض الأغاني.

وكان الفنان الكويتي مطرف المطرف قد افتتح الحفل بأغنيات هي: "زينة" و"غاب القمر" و" لبيه" و"يا بلواه" و"لا خطاوينا" و"إذا أنت الحب" و"عال" و"يا سمار"، ليختتم وصلته بأغنية وطنية هي " يا تاج الخليج" على وقع صيحات الجمهور.

تلا المطرف الفنانُ الليبي أيمن الأعتر، الذي أطلّ على وقع أنغام "لو زعل"، ثمّ قدّم أغنية "يا العزيز" و"عمري ما اخترت أي شيء" و" شوفتك تفاجأت".

واختتم النجم الشاب بأغنية وطنية "باسمك على الرأس يا كويت".