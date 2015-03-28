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مشاهدو "العشق الأسود" مستاؤون من أحداثه المخيبة للآمال

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مشاهدو "العشق الأسود" مستاؤون من أحداثه المخيبة للآمال مشاهدو "العشق الأسود" مستاؤون من أحداثه المخيبة للآمال

السبت 28-03-2015 19:38

فازت بطلة "العشق الأسود" الممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين بجائزة أفضل ممثلة تركية لعام 2014 ، عن دورها في المسلسل في حفل جمعية الصحفيين للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في فندق ريكسوس في أنقرة، وحضره عدد كبير من مشاهير الفن والسياسة.
وقدّم لها الجائزة وزير المالية التركي محمد شيمشك الذي أشاد بأدائها المتميز والساحر، واعترف لها بأنه كمشاهد تأثر بأدائها .
كما فاز "العشق الأسود" كأفضل مسلسل درامي في عام 2014 .
من جهة ثانية أعرب المشاهدون الأتراك عن صدمتهم بمجريات أحداث الحلقة التاسعة والثلاثين من المسلسل والتي عرضت مساء الأربعاء الماضي في تركيا، حيث يقوم عمر بترك إيلين يوم زفافهما، بعد أن تقوم خطيبته السابقة بكشف سر خطير لها، وتساءلوا هل سيعود الثنائي الأكثر شعبية في الحلقات المقبلة؟

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