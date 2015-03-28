قرار أنجلينا جولي يشجّع كيلي أوزبورن على استئصال المبيض

على خطى النجمة العالمية Angelina Jolie، كشفت الممثلة والكاتبة البريطانية Kelly Osbourne عن نيّتها الخضوع لعملية استئصال المبيض خلال الأيام القليلة المقبلة، خوفاً من إصابتها بمرض السرطان.



Osbourne البالغة من العمر 30 عاماً ذكرت لصحيفة الـ Daily Mail البريطانية أنّ والدتها Sharon Osbourne جعلتها هي وأخواتها يُجرين تحاليل، بعدما اكتشفت أنها مصابة بمورّث السرطان، وقامت باستئصال ثدييها.



وأكدت Kelly أنها تحمل المورّث المسؤول عن زيادة خطر احتمال معاناتها من مرض السرطان العضال، مشيرة إلى أنها تتفق مع Angelina بنسبة 100% باتخاذها هذا القرار الجريء.



وأشادت Kelly Osbourne بقرار Jolie التي زادت وعي الكثيرين حول هذه القضية، مؤكدة أنّ السيدات الآن سوف يقمن بإجراءات تحاليل للتأكد من عدم وجود مورّث سرطاني لديهن.



يُشار إلى أن النجمة العالمية Angelina Jolie المعروفة بأعمالها الخيرية والإنسانية خضعت قبل أسبوع لجراحة أزالت خلالها المبيض، بعدما أظهرت الفحوصات مؤشرات إلى إصابتها بالسرطان، وحرمت من الإنجاب مجدداً.



وبالحديث عن مرض السرطان، لا بدّ من ذكر أنّ والدة Jolie عانت في السابق من مرض السرطان، وتوفيت بعد صراع طويل معه.