مدمنو الخمور أكثر عرضة لآلام الظهر والغضاريف

الخمور، من المشروبات الضارة التى قد يتناولها البعض على الرغم من تأثيراتها السلبية على صحة الجسم، وعلى العظام والعمود الفقرى بشكل خاص.

وحول هذا يقول الدكتور محمد سامى ألزهار أستاذ جراحة العظام أن الأشخاص الذين يتناولون الخمور، أكثر عرضة للإصابة بألام الظهر والعمود الفقرى، ويرجع ذلك أنه حال تناول المشروبات الكحولية يقل الأكسجين الذى يصل للغضاريف، لأنه يحرق الأكسجين وفى هذه الحالة تقل قدرتها على الحركة ولا تحصل على الغذاء اللازم.

يشير د. محمد سامى ألزهار أن الأشخاص عند تناولهم الكحول، فلا يشعرون بما يفعلونه، ولا يستطيعون تقدير الأوزان، فيفعلون بعض الحركات الخاطئة التى تؤثر على الفقرات وغضاريف الظهر، كالنوم أو الجلوس بطريقة خاطئة مما ينتج عنها الآلام شديدة قد تعيق الحركة، وتتسبب فى الإصابة بالإنزلاق الغضروفى.

ويوصى أستاذ جراحة العظام بالابتعاد عن تناول الكحوليات، وفى حالة شعورهم ببعض الآلام فى الظهر، فيجب إستشارة الطبيب المختص لمعرفة السبب المؤدى لهذه الآلام وعلاجها قبل أن تصبح مشكلة دائمة وتعيق الحركة الطبيعية .

- استشارى مخ: تناول الكحوليات بكثرة يعرضك للإصابة بالعمى وجلطات المخ

>