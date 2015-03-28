رايون سبورتس يعين مدربا ' قديرا ' للعودة أمام الزمالك

أعلن رايون سبورتس الرواندي تعيين جيان بابتيست كايرانجا مديرا فنيا للفريق، بعد الخسارة من الزمالك 3-1 في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وقال تيجوني نتامباكا رئيس رايون سبورتس لوسائل الإعلام أن ناديه يرغب في الاستعانة بخدمات كايرانجا من أجل تجاوز الخسارة من الزمالك في مباراة الإياب، وقيادة الفريق لإنهاء الدوري في المركز الأول أو الثاني.

وأشار رئيس رايون إلى أن فريقه قادر على تعويض الخسارة أمام الزمالك في مباراة الإياب المقرر لها يوم الخامس من أبريل المقبل.

ويحتل رايون المركز السابع حاليا في جدول ترتيب الدوري.

يذكر أن كايرانجا قاد رايون سبورت على فترتين في وقت سابق، حيث فاز بالدوري في أول مواسمه مع الفريق عام 2004 قبل أن تتم إقالته.

وعاد مرة أخرى في 2009، ولكنه رحل بنفس الطريقة بعد 6 أشهر لتراجع النتائج.