باسم مرسي بعد إيقافه أمام الداخلية: الزمالك قادر على الفوز بدوني

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك على حزنه بسبب إيقافه لحصوله على الإنذار الثالث وغيابه عن مواجهة الداخلية بالجولة 23 من الدوري المصري.

وكان باسم حصل على بطاقة صفراء ثالثة أمام إنبي مما يحول دون مشاركته لمباراة واحدة والتي تشهد استئناف الدوري بعد كارثة الدفاع الجوي التي سبقت مباراة الفريق البترولي في الثامن من فبراير الماضي.

وقال باسم مرسي في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "حزين للغاية بسبب الإيقاف أمام الداخلية .. ولكن زملائي قادرون على تحقيق الفوز".

وأضاف "كلي ثقة في زملائي على تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة لجدول الدوري".

ويتصدر الزمالك برصيد 45 نقطة متقدما على إنبي بـ42 نقطة ثم الأهلي 36 نقطة.