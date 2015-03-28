وزير التربية والتعليم يتراجع عن قراره بنقل وكيل الوزارة بالفيوم

فى استجابة سريعة من الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم لخطابات معلمى الفيوم، ونقابة المعلمين بالمحافظة بمطالبتهم له بالتراجع عن قراراه رقم 121 فى 2015 بإعفاء المهندس محمود أبو الغيط ونقله إلى ديوان عام الوزارة، تراجع الوزير عن قراره وقرر استمرار وكيل الوزارة فى العمل وكيلا لوزارة التعليم بالفيوم حتى إشعار آخر.

ومن جانبها قررت اللجنة المشرفة على نقابة المعلمين بالفيوم، إلغاء وقفة احتجاجية كانت ستنظمها اليوم أمام مديرية التربية والتعليم بمدينة الفيوم بعد أن تراجع الوزير عن قراره بإلغاء ندب وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

ومن جانبهم حضر العشرات من القيادات التعليمة والمعلمين إلى ديوان المديرية وقدموا التهنئة لوكيل الوزارة وقدم وكيل الوزارة الشكر لهم ووعدهم بالعمل الجاد خلال الفترة المقبلة.