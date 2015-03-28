غرامة مالية لشركة ألقت المخلفات بترعة النوبارية بالإسكندرية

قامت محافظة الإسكندرية من خلال حى غرب بتوقيع غرامة مالية وتحرير محضر مخالفة لشركة النيل للطرق والكبارى أمام مدرسة الورديان الإعدادية بنات، حيث تلاحظ لمسئول الضبطية القضائية بحى غرب أثناء المرور اليومى بنطاق الحى قيام الشركة بهدم جزء من سور ترعة النوبارية لإلقاء الأتربة والمخلفات بالترعة.

من جهة أخرى وأثناء المرور الميدانى للواء خالد محيى الدين رئيس حى العامرية، تم رصد كسر ماسورة مياه بطريق النهضة أمام شركة أسود الكربون بقطر 8 بوصة، وعلى الفور تم الاتصال بشركة المياه وتم الحفر لإصلاح الكسر والعطل، حيث تغذى الماسورة منطقة النهضة بالكامل بتعداد سكان 50 ألف نسمة بالإضافة لخدمتها عدد 10 شركات.