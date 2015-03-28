تكريك 113 مليونا و584 ألف متر مكعب بقناة السويس الجديدة

أنجزت كراكات هيئة قناة السويس وتحالف التحدى رفع 113 مليون و584 ألف طن، من الرمال فى أعمال حفر قناة السويس الجديدة.

وقال المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لمشروع التكريك بالقناة فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن معدل العمل بقناة السويس الجديدة وصل إلى 47.19% من المستهدف إنجازه من أعمال التكريك، فيما أقتربت المعدات الهندسية من إنهاء عملها فى رفع الرمال من أجناب وجسور موقع الحفر بنسبة 95%.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أكد أن معدل العمل اليومى للكراكات ارتفع إلى حفر مليون و400 ألف متر مكعب من الرمال، بعدما وصل عدد الكراكات العاملة إلى 34 كراكة، ومن المنتظر ان يصل عددها إلى 41 كراكة فى بداية إبريل المقبل.

وتعمل 20 كراكة فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، ونجحت فى رفع 80 مليون، و630 ألف متر مكعب، من الرمال المشبعة بالمياه، بالقناة الجديدة، بنسبة 44.7%، بجانب 9 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة، فى منطقة البحيرات، نجحت فى رفع 27 مليونا و663 ألف متر مكعب بنسبة 60.84%، إلى جانب 5 كراكات تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 5 ملايين و858 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 8. 37%.