أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

باحثون يستخدمون الكهرباء لتعزيز قدرة الدماغ

Google+ Print
باحثون يستخدمون الكهرباء لتعزيز قدرة الدماغ باحثون يستخدمون الكهرباء لتعزيز قدرة الدماغ

يختبر العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية استخدام الكهرباء لتعزيز قدرة الدماغ، إذ يمكن تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة عن طريق إرسال تيارات كهربائية ضعيفة، من خلال فروة الرأس، لتحفيز الخلايا العصبية في الدماغ.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فإن أقطاب كهربائية توضع على أجزاء مختلفة من الرأس لتحسين مستويات التركيز.

ووصف كبير العلماء بقسم علم النفس التجريبي في جامعة أكسفورد، روي كوهين كادو، الذي يقود المشروع، النتائج التي توصل إليها بـ”الواعدة”.

وقال كادوش إن الأبحاث أظهرت حتى الآن أن تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة خالي من المخاطر.

ومع ذلك، يتم حاليا إجراء اختبارات على مجموعة ضيقة جدا، حيث تجرى المزيد من الأبحاث اللازمة قبل تقييم آثار التحفيز الحقيقية على الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا