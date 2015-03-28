باحثون يستخدمون الكهرباء لتعزيز قدرة الدماغ

يختبر العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية استخدام الكهرباء لتعزيز قدرة الدماغ، إذ يمكن تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة عن طريق إرسال تيارات كهربائية ضعيفة، من خلال فروة الرأس، لتحفيز الخلايا العصبية في الدماغ.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فإن أقطاب كهربائية توضع على أجزاء مختلفة من الرأس لتحسين مستويات التركيز.

ووصف كبير العلماء بقسم علم النفس التجريبي في جامعة أكسفورد، روي كوهين كادو، الذي يقود المشروع، النتائج التي توصل إليها بـ”الواعدة”.

وقال كادوش إن الأبحاث أظهرت حتى الآن أن تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة خالي من المخاطر.

ومع ذلك، يتم حاليا إجراء اختبارات على مجموعة ضيقة جدا، حيث تجرى المزيد من الأبحاث اللازمة قبل تقييم آثار التحفيز الحقيقية على الصحة.