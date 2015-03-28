بالصور .. قرية شارونة بالمنيا تشيع فقيد الشرطة بالمنوفية

شيعت قرية شارونة بمركز مغاغة جنازة شهيد الشرطة الملازم أول “محمد عبد الصمد” الضابط بفرع البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية والذي لقى مصرعه أثناء حملة تنفيذ أحكام على يد مسجل خطر بقرية الخطاطبة أمس.

وأقامت مديرية أمن المنيا جنازة عسكرية للشهيد بحضور اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا.

يذكر أنه أثناء قيام حملة أمنية مساء أمس الجمعة بحملة تنفيذ أحكام بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بالمنوفية وضبط “صبحي عبد الكريم – 38 سنة – تاجر خردة” والمطلوب ضبطه في عدة قضايا جنائية بإجمالى 19 سنة سجن تمكنت القوة من ضبطه أمام منزله وبحوزته بندقية ألية.

وعقب ضبط المتهم وانصراف القوات فوجئوا بقيام كلًا من “عادل محمود إبراهيم – 51 سنة” والمطلوب ضبطه في عدة قضايا ونجله “محمود – 25 سنة – عاطل” بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات لتمكين المتهم من الهروب أصيب الملازم أول “محمد عبد الصمد – 25 سنة” بطلق ناري بالصدر وتوفى متأثرًا بإصابته.