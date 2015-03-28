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ضبط كمية من الأغذية الفاسدة بـ 3 مطاعم في الوادي الجديد‎

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ضبط كمية من الأغذية الفاسدة بـ 3 مطاعم في الوادي الجديد‎ ضبط كمية من الأغذية الفاسدة بـ 3 مطاعم في الوادي الجديد‎

ضبط أطعمة فاسدة

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد إخطارًا يفيد ضبط كمية كبيرة من الأغذية والأطعمة الجاهزة بمطاعم شهيرة بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة خلال حملة تموينية مكبرة بقيادة كلًا من المهندس صلاح السيد مدير مديرية بالوادي الجديد و رئيس مباحث التموين بالمحافظة أسفرت عن ضبط 3 مطاعم بداخلها كمية كبيرة من الأطعمة المجهزة مثل “لحوم مفرومة – كبدة – هامبورجر – سجق” منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وكمية من المكرونة مجهولة المصدر .

وتم تحريز المضبوطات وتحرير ارقام 2069 و 2074 و 2072 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات .

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