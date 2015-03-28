مسئولون أمريكيون: طهران تدعم الحوثيين بالتدريب والأسلحة المتطورة

قال مسئولون أمريكيون أن على الرغم من أن دعم إيران المباشر للحوثيين فى اليمن، كان محدودا، لكن تقييمات الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن الحرس الثورى الإسلامى فى طهران كان يمد وحدات حوثية بالتدريب والسلاح.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، الجمعة، فإن هناك مخاوف متزايدة بشأن تلقى المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على اليمن، تدريبات على يد وحدات النخبة لدى الحرس الثورى الإيرانى.

وأعرب المسئولون الأمريكيون، الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنه غير مخول لهم بمناقشة المسائل الأمنية، عن قلقهم بأن مهمة الحرس الثورى الإيرانى ربما تضمنت تدريب الحوثيين على استخدام أسلحة متطورة استولوا عليها بعد سيطرتهم على قواعد عسكرية يمنية.

ونقلت رويترز عن مسئول حوثى، الخميس الماضى، قوله أنه تم إعدادهم لمواجهة الهجمات الجوية التى تشنها المملكة العربية السعودية، التى تقود ائتلاف عربى لضرب الحوثيين فى اليمن بهدف استعادة حكومة الرئيس منصور هادى للحكم. وأضاف محمد البخاتى، مسئول المكتب السياسى للحوثيين، أن الشعب اليمنى تم إعداده لمواجهة هذا العدوان دون أى تدخل أجنبى.