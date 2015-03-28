السودان ينفى سقوط إحدى طائراته المقاتلة باليمن

نفى السودان ما أثير حول إسقاط مسلحى جماعة الحوثيين باليمن لإحدى طائراته المقاتلة، التى تشارك ضمن قوات التحالف العربى فى "عاصفة الحزم" التى تقودها المملكة العربية السعودية لاستعادة شرعية الرئيس اليمنى عبد ربه منصور.

وقال المتحدث الرسمى باسم الجيش السودانى، العقيد الصوارمى خالد سعد - فى تصريح صحفى اليوم السبت - معلقا على تقارير إعلامية تحدثت عن إسقاط طائرة سودانية قرب صنعاء "هذه معلومات غير صحيحة وإدعاء باطل من جانب المتمردين اليمنيين".

وأكد الصوارمى، أنه لم تتعرض أى طائرة سودانية لإطلاق نار منذ بداية الحملة العسكرية ضد الحوثيين فى اليمن.

وجاءت تصريحات المتحدث العسكرى السودانى عقب ما نقل عن مصادر فى جماعة "أنصار الله" باليمن بأنه تم إسقاط طائرة تابعة لقوات "عاصفة الحزم" وأسر قائدها الذى يحمل الجنسية السودانية.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير الإعلام السودانى أحمد بلال عثمان كان قد أكد إنه تم وضع أربع مقاتلات تحت تصرف السعودية، التى بدأت عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين فى اليمن، فضلا عن استعداده لإرسال 6 ألاف جندى للعمليات البرية.

>من جهة أخرى نصحت وزارة الخارجية الماليزية المواطنين الماليزيين بعدم السفر إلى الأراضى اليمنية بسبب الأوضاع، التى تمربها دولة اليمن.

ودعت وزارة الخارجية الماليزية- فى بيان أصدرته اليوم، السبت، ونقلته وكالة أنباء برناما الماليزية- المواطنين الماليزيين المتواجدين على الأراضى اليمنية إلى توخى أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال البيان إن مجلس الأمن الوطنى وكلا من وزارة الدفاع والسفارة الماليزية فى صنعاء يتعاونون بشكل وثيق لتنسيق الإجراءات اللازمة لنقل الطلبة الماليزيين فى أسرع وقت ممكن وتتابع عن كثب تطورات الوضع.

كما دعا البيان المواطنين الماليزيين إلى عدم السفر إلى الأراضى اليمنية أو تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة، وطالب المواطنين المتواجدين باليمن بالتسجيل والاتصال مع السفارة الماليزية هناك.