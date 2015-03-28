"رواد تويتر" يدشنون هاشتاج "الوطن العربى يحميه الشعب العربى"

أعلن عدد من نشطاء ورواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن تدشين هاشتاج جديد، يحمل اسم "الوطن العربى يحميه الشعب العربى"، وطالبوا رواد تويتر ببدء التغريد عبر الهاشتاج بقوة بداية من الساعة 5 مساء اليوم السبت.

وغرد العديد من رواد موقع تويتر عبر الهاشتاج قائلين "الوحدة العربية هزت عرش أمريكا إلى الأبد، يا رب نفضل متوحدين دايماً، ليعلم القاصى والدانى فارسى كان أو أمريكانى أن للأمة العربية درع وسيف يحميه، نناشدكم التغريد بأقصى طاقة فى هاشتاج الوطن العربى يحميه الشعب العربى، من ثورات الربيع العربى إلى حروب الربيع العربى إلى قوة عربية لا يستهان بها ستغير كافة الموازيين فى العالم، القمة العربية ستكون تاريخية وستحسم الأمور وستكون تعرية للمتآمرين والمنافقين".

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