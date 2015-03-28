مبعوث السلطان قابوس من شرم الشيخ: عمان تؤيد الشرعية فى اليمن

أكد أسعد بن طارق آل سعيد المبعوث الشخصى للسلطان قابوس بن سعيد، رئيس الوفد العمانى، المشارك فى القمة العربية، أن بلاده تؤيد الشرعية فى اليمن.

وقال - فى تصريح للصحفيين اليوم السبت على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بشرم الشيخ - إننا نأمل أن تتمخض عن هذا اللقاء العربى رؤية حكيمة بعيدة المدى.. مشيرا إلى أن العرب وكما رأينا جميعا يتوافقون على أهمية الخروج ببرنامج عمل من القمة.

وأكد المبعوث العمانى أن بلاده دولة مسالمة تؤيد الطريقة السلمية، وقال: "لكن هذا لا يعنى أننا لا نؤيد الشرعية فى اليمن، ولكن نؤيد الحوار أكثر من القتال".

وعن رؤيته لكيفية مواجهة التحديات التى تجابهها المنطقة العربية وخاصة فيما يتعلق بالملفات الهامة كسوريا والعراق وليبيا.. أعرب عن اعتقاده بأن العرب سيتغلبون مع الزمن على هذه التحديات "ونحتاج بعض الصبر والحكمة فى معالجة الأمور"، وعلى جمع الفرقاء فى بعض الدول وأيضا إقامة الحوار على الطاولة فى ليبيا واليمن وسوريا والعراق وأماكن كثيرة من أقطاب الدول العربية.

وعن التهديد الجسيم المتمثل فى التنظيمات الإرهابية التى انتشرت فى عدد من البلدان العربية.. قال المبعوث العمانى "إن الأمور لا تتعلق بالبشر، ولكن بالأيديولوجيات تمر عبر الزمن وشهدناها عبر السنين وستعبر ولا تكدر الحياة فى العالم العربى.