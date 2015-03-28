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نيابة النقض توصى بقبول طعن النيابة على براءة مبارك والمتهمين بـقضية القرن

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نيابة النقض توصى بقبول طعن النيابة على براءة مبارك والمتهمين بـقضية القرن نيابة النقض توصى بقبول طعن النيابة على براءة مبارك والمتهمين بـقضية القرن
أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشارى والقانونى، فى الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، والمقرر نظر أولى جلساتها يوم 2 أبريل المقبل، أمام دائرة الخميس "ب" برئاسة المستشار أنور محمد جابرى عمار نائب رئيس محكمة النقض.

وأوصت النيابة فى تقريرها الذى سلمته لهيئة المحكمة، بقبول طعن النيابة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
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