حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 28/3 /2015

مواليد برج العذراء شخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال وعلى الرغم من أنهم يعانون من بعض المشكلات الكبيرة فى حياتهم، إلا أن لديهم مقدارا من الإبداع ويتمتعون بعدد لا نهائى من الصفات الجيدة التى تجذب الجميع إليهم، ولكنهم سريعو الغضب ولا يحبون أن يقودهم أحد بل يحبون السيرة وأنت يكونوا مركز الاهتمام.

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توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى

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على مستوى العمل والمال

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على مستوى الصحة

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علاقتك مع شريك حياتك انتهت عليك الآن استيعاب هذا والتأقلم مع الوضع الجديد وعليك أن تعتمد على نفسك فى الفترة القادمة لكى تتخلص من أى ذكريات مؤلمة العمل جيد جدا لتحقيق ذلك، وأنت دائما تبرز فى عملك عندما تكون مدمرا عاطفيا فتخرج طاقتك فى شىء إيجابى وهو أمر رائع حافظ عليه.عملك يسير بشكل جيد وأنت الآن صاحب مكانة كبيرة فى عملك وعلاقتك مع رئيسك فى العمل تعطى لك قوة وإمكانية كبيرة للإبداع وهو الأمر الذى تحبه، فقط عليك أن تتحلى ببعض الصبر لأن الجميع لا يفهم طبيعتك حاول أن تكسب من لا يحبونك فى العمل حتى لا يمثلون عائقا فى طريقك.>أنت من الشخصيات التى تحب أن يكون لها مظهر أنيق ودائما متألق وتحصد إعجاب الآخرين لذلك عليك أن تحافظ على ذلك لتكون قدوة يحتذى بها ومارس مزيدا من الرياضة لكى يكون لديك مرونة.