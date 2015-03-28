أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 28/3 /2015

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 28/3 /2015 حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 28/3 /2015

مواليد شخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال وعلى الرغم من أنهم يعانون من بعض المشكلات الكبيرة فى حياتهم، إلا أن لديهم مقدارا من الإبداع ويتمتعون بعدد لا نهائى من الصفات الجيدة التى تجذب الجميع إليهم، ولكنهم سريعو الغضب ولا يحبون أن يقودهم أحد بل يحبون السيرة وأنت يكونوا مركز الاهتمام.
>

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>

علاقتك مع شريك حياتك انتهت عليك الآن استيعاب هذا والتأقلم مع الوضع الجديد وعليك أن تعتمد على نفسك فى الفترة القادمة لكى تتخلص من أى ذكريات مؤلمة العمل جيد جدا لتحقيق ذلك، وأنت دائما تبرز فى عملك عندما تكون مدمرا عاطفيا فتخرج طاقتك فى شىء إيجابى وهو أمر رائع حافظ عليه.
>

على مستوى العمل والمال
>

عملك يسير بشكل جيد وأنت الآن صاحب مكانة كبيرة فى عملك وعلاقتك مع رئيسك فى العمل تعطى لك قوة وإمكانية كبيرة للإبداع وهو الأمر الذى تحبه، فقط عليك أن تتحلى ببعض الصبر لأن الجميع لا يفهم طبيعتك حاول أن تكسب من لا يحبونك فى العمل حتى لا يمثلون عائقا فى طريقك.
>

على مستوى الصحة


>أنت من الشخصيات التى تحب أن يكون لها مظهر أنيق ودائما متألق وتحصد إعجاب الآخرين لذلك عليك أن تحافظ على ذلك لتكون قدوة يحتذى بها ومارس مزيدا من الرياضة لكى يكون لديك مرونة.
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى