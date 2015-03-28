محافظ الجيزة يزور مصابى تفجيرات جامعة القاهرة بمستشفى الشرطة بالعجوزة

محافظ الجيزة يطمئن على حالة المصابين بمستشفى العجوزة

>

قام الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة منذ قليل بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة للاطمئنان على المصابين من رجال الشرطة فى حادث انفجار جسم غريب بمحيط جامعة القاهرة والذى وقع ظهر اليوم، مطالبا تقديم أفضل خدمة طبية للمصابين حتى خروجهم من المستشفى.

واطمأن المحافظ عن حالة المصابين من اللواء دكتور عاطف عزت مدير المستشفى، وهم الرائد أحمد محمد محسن الشيمى والرائد سامح جمال أحمد والنقيب محمد محمد ثروت والملازم أول وسيم يسرى كامل والملازم شرف خالد حلمى عبد الحليم محمود ومجند أحمد شعبان أحمد.

رافق المحافظ اللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.



>

اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة يزور المصابين

>

موضوعات متعلقة:

-"الصحة": 8 مصابين فى انفجار قنبلة بمحيط جامعة القاهرة ولا وفيات

>