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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 28/3 /2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 28/3 /2015 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 28/3 /2015

مواليد هم الأكثر قوة يبدو عليهم الهدوء والتماسك من الخارج، ولكنهم متأججو العواطف والمشاعر من الداخل برج العقرب وقور، لبق، متحدث جيد مراقب الأحداث عن بعد، يصاحب ذلك عمق فى التفكير وهو حساس للغاية وعاطفى رومانسى يحب المفاجآت مخلص لأقصى حد ويحب الجمال.
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توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
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أنت الآن أكثر صفاء وتعمل باجتهاد من أجل أن تسيطر على مشاعرك تجاه شريك حياة لم يصلح الأمر معه وتشعر بسعادة لأنك تخلصت من ذكرياته ولا تريد أن تعود مرة أخرى، هناك من يشغل بالك ولكن الأفضل أن تكون على مسافة كافية حتى لا تقع فى فخ التسرع.
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على مستوى العمل والمال
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أنت شخص مميز ولديك أفكار مبدعة والفترة الماضية حصلت على مدح كبير من الأشخاص المتواجدين حولك لا تكتفى بذلك ولا يصيبك الغرور عليك إثبات الفكرة الأولى التى أخذوها عنك وتستر فى إبهارهم، وجهز نفسك لتلقى نتائج ما فعلت.
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على مستوى الصحة


>ممارسة الرياضة أمر فى غاية الروعة وإذا بدأت فيها مؤخرا لا تكسل بعد ذلك لأنها تعطيك طاقة غير مسبوقة وفعالة على حياتك العملية والعاطفية والنفسية حاول تجربة رقصة جديدة أو تمرين تأمل.
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مصر 365

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