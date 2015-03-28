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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 28/3 /2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 28/3 /2015 حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 28/3 /2015

مميز ولديه طبيعة فريدة ومواليد هذا البرج يتمتعون بمزايا وصفات تجعلهم مقربين من الآخرين، فلديهم قدر كبير من العطاء والحنان شخصيات حساسة للغاية تحب الحياة والثراء تسعى لتكون صاحبة شأن كبير، من عيوب مواليد هذا البرج هو التشاؤم والكسل وحب السيطرة.
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توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
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حياتك العاطفية تسير بشكل غير مستقل شريك يحتاج إلى بعض الوقت لفهم ما تريده وكثرة الخلافات تجعلك لا تريد فى الاستمرار ولكنك غير قادر على اتخاذ هذا القرار، لذلك عليك أن تفكر وحدك وألا تطلب مساعدة من الآخرين فهذه حياتك أنت لا تدع أحد يرسمها لك.
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على مستوى العمل والمال
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أنت الآن فى حاجة لتعمل أكثر من أجل أن تحقق بعض الأهداف وأنت فى عمر صغير لا تصاب الآن بالكسل لأن الوقت ليس فى صالحك، فإذ كنت أن تريد أن يكون لك شأن فى أمر، فالآن هى الفترة الناسبة لاتخاذ الخطوات الأولى فى ذلك.
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على مستوى الصحة
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صحتك أمر هام للغاية وكما تهتم بالآخرين عليك أن تهتم بنفسك وتبتعد عن ما يضرك مثل التدخين والوجبات السريعة وعليك ممارسة الرياضة لأنها أمر هام للغاية.
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مصر 365

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