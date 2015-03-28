حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 28/3 /2015

مواليد برج الجوزاء لديهم عدد كبير من الصفات التى تميزهم عن غيرهم من الأبراج فهم محل ثقة ولديهم روح مرحة وشخصية ملهمة وخلابة وطبيعتهم الهوائية تجعلهم يواجهون صعوبة فى اتخاذ قرار سليم، ولكن على الرغم من ذلك هم دائما لديهم عدد كبير من الأصدقاء المقربين الذين يساعدونهم فى ذلك والتخلص من التردد.

>

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

>

على مستوى العمل والمال

>

على مستوى الصحة

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

حياتك العاطفية تسير بشكل جيد هذه الفترة ولا يوجد مشكلات متعددة مثل ما كان فى السابق، لذلك عليك أن تستغل هذا الأمر فى عمل مفاجآت لشريك حياتك وتقديم بعض التنازلات للبقاء فى علاقة خالية من المشكلات، وعليك أن تعرف جيدا الأمور التى تزعج شريكك ولا تكرهها مثل ما تطلب منه دائما.أنت من الأشخاص القادرين على الإبداع وتقديم عروض ميزة لرؤسائك فى العمل وهذا يساعدك فى الحصول على فرص متعددة فى حياتك العملية التى تحتاج إلى تفكير عميق وجهد أكثر، أمورك المالية جيدة للغاية وأنت بدأت فى تحقيق بعض من أحلام ومع مزيد من العمل والاجتهاد، فستحقق كل ما تريده لأنك تؤمن بأن لا يوجد حلم بعيد.ممارسة الرياضة وزيارة الطبيب من فترة لأخرى هو أمر هام وضرورى لكى تتمتع بصحة جيدة تساعدك فى القيام بكل ما تسعى إليه لذلك، لا تهمل ذلك وشجع أصدقاءك لفعل هذا معك حتى لا تصاب بالكسل.