أخبار عاجلة

وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد -
ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية -
الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش -
ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا» -
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية -
اليوم| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجيت -
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر -
الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة -
إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائى جراحة يوضح مخاطر إصابات العمود الفقرى بالحوادث

Google+ Print
أخصائى جراحة يوضح مخاطر إصابات العمود الفقرى بالحوادث أخصائى جراحة يوضح مخاطر إصابات العمود الفقرى بالحوادث
الطرق ينتج عنها حدوث بعض الإصابات بالعمود الفقرى، وتعرض الأشخاص للإصابة بمشاكل صحية قد تصل إلى الشلل الرباعى وقطع الحبل الشوكى.

حوداث الطرق
>قال الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إنه يجب على الأشخاص الانتباه جيدا لأهمية مراعاة الالتزام بالإرشادات المرورية من حيث ارتداء حزام الأمان والسير بالسرعة القانونية المحددة، وذلك لتفادى التعرض لمخاطر حوادث الطرق .

إصابات العمود الفقرى الناتجة عن حوادث الطرق


> وأشار د.منتصر "إلى أن الإصابات الناتجة عن الحوادث والتى تتعلق بالجزء الخاص بالعمود الفقرى قابلة لحدوث بعض القصور وفقا لنوعية الإصابة، فعلى سبيل المثال حدوث التواء بالرقبة، يترتب عليها قصور بالفقرات العنقية مما يؤدى إلى قطع بالحبل الشوكى وينتج عن ذلك حدوث شلل رباعى دائم".

ويستكمل د. منتصر "هناك إصابات أخرى للعمود الفقرى نتيجة الحواداث"، ومنها:


>1)كسر بالفقرات القطنية.
>2)كسر بالفقرات الصدرية.

لذلك ينصح د. منتصر بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد المرورية لتفادى تعرضهم لمشاكل إصابات تتعلق بالعمود الفقرى، وكذلك يجب عند ذهاب المصاب إلى المستشفى أن يقوم بإجراء الفحوصات الطبية وعرضها على جراح مخ وأعصاب.

موضوعات متعلقة:


>- دراسة أمريكية: الإفراط فى استخدام المحمول يسبب آلام العمود الفقرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365