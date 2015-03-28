أخصائى جراحة يوضح مخاطر إصابات العمود الفقرى بالحوادث

حوادث الطرق ينتج عنها حدوث بعض الإصابات بالعمود الفقرى، وتعرض الأشخاص للإصابة بمشاكل صحية قد تصل إلى الشلل الرباعى وقطع الحبل الشوكى.

حوداث الطرق

>قال الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إنه يجب على الأشخاص الانتباه جيدا لأهمية مراعاة الالتزام بالإرشادات المرورية من حيث ارتداء حزام الأمان والسير بالسرعة القانونية المحددة، وذلك لتفادى التعرض لمخاطر حوادث الطرق .

إصابات العمود الفقرى الناتجة عن حوادث الطرق

ويستكمل د. منتصر "هناك إصابات أخرى للعمود الفقرى نتيجة الحواداث"، ومنها:

> وأشار د.منتصر "إلى أن الإصابات الناتجة عن الحوادث والتى تتعلق بالجزء الخاص بالعمود الفقرى قابلة لحدوث بعض القصور وفقا لنوعية الإصابة، فعلى سبيل المثال حدوث التواء بالرقبة، يترتب عليها قصور بالفقرات العنقية مما يؤدى إلى قطع بالحبل الشوكى وينتج عن ذلك حدوث شلل رباعى دائم".>1)كسر بالفقرات القطنية.>2)كسر بالفقرات الصدرية.

لذلك ينصح د. منتصر بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد المرورية لتفادى تعرضهم لمشاكل إصابات تتعلق بالعمود الفقرى، وكذلك يجب عند ذهاب المصاب إلى المستشفى أن يقوم بإجراء الفحوصات الطبية وعرضها على جراح مخ وأعصاب.

موضوعات متعلقة:

- دراسة أمريكية: الإفراط فى استخدام المحمول يسبب آلام العمود الفقرى