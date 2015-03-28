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عدد حاملى فيروس الإيدز فى فرنسا ثابت منذ عام 2007

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عدد حاملى فيروس الإيدز فى فرنسا ثابت منذ عام 2007 عدد حاملى فيروس الإيدز فى فرنسا ثابت منذ عام 2007
أشار تقرير المعهد الوطنى الفرنسى للمحافظة على الصحة، إلى أن عدد حاملى فيروس الإيدز ثابت على ماهو عليه فقد بلغ 6 آلاف و22 شخصا، وفقا لتقارير نشرة الأوبئة الأسبوعية، وهذا الرقم ثابت على ما هو عليه منذ عام 2007، وذلك فى الاحتفال بأيام مكافحة الإيدز من 27 إلى 29 مارس الحالى.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من العلاجات الحديثة إلا أن هناك رجلا من ستة لديهم علاقات جنسية مع رجال أمثالهم وواحد من ثلاثة لديهم شذوذ جنسى، مما يستلزم ضرورة التحكم فى هذه العملية خاصة بالنسبة للأقل من 25 عاما من خلال الحملات الوقائية، التى يقوم بها المعهد الفرنسى، والتى جمع من خلال 18 مليون يورو فى العام الماضى، حيث بلغ مصابى الإيدز 150 ألفا و30 ألف يحملون الفيروس دون أن يعلموا.

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