أخصائى باطنى يوضح 7 أسباب مرضية تؤدى لحدوث الصداع

الصداع

الصداع أحد الأعراض التى تسبب الشعور بالألم الشديد فى الرأس نتيجة أسباب وعوامل عديدة، بعضها أمراض متعلقة بالمخ، والبعض الآخر أسباب متعلقة بالقصور فى الدورة الدموية.

قال الدكتور أحمد عبد الرزاق زايد، أخصائى أمراض الباطنى بمستشفى بنها التعليمى، إن الصداع هو شعور الأشخاص ببعض الألم بالرأس وقد يكون بسبب الإجهاد والقيام بممارسة نشاط بدنى زائد أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض.

أسباب حدوث الصداع المرضى

وأشار د. زايد إلى أن الأشخاص يتعرضون للإصابة بالصداع نتيجة أسباب وعوامل مرضية عديدة أهمها:

1) أمراض متعلقة بالمخ:

>- التهاب أنسجة المخ وزيادة كهرباء المخ.

>- الصرع.

>- أورام المخ الخبيثة والحميدة.

2) أسباب الصداع المتعلقة بالقصور فى الدورة الدموية:

> 3) أسباب تتعلق بمشاكل الأنف والأذن مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى.

>4) ارتفاع ضغط العين أهم الأسباب المؤدية للصداع.

>5) صداع التوتر بسبب الضغوط النفسية والذى يكون فى الجبهة الأمامية من الرأس حيث يشعر المريض بحزام من الألم حول الرأس يمتد إلى العين.

>6) ارتفاع الضغط والسكر وكلاهما يؤدى إلى الصداع.

>7) التهاب الفشل الكلوى الحاد والمزمن الصداع أحد الأعراض الأساسية عند المريض.

لذلك ينصح د. زائد، بضرورة الذهاب إلى الطبيب لإجراء فحوصات طبية لازمة لاكتشاف السبب الحقيقى الذى يقف وراء الشعور بالصداع مثل الأشعة المقطعية ورسم كهربائى للمخ، مع مراعاة عدم تناول المسكنات لعلاج الصداع بدون معرفة السبب.

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