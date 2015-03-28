استشارى جراحة: تجنب التدخين قبل إجراء الجراحة بشهر لتفادى الأزمة القلبية

المدخنون أكثر عرضة للأزمات القلبية عند التدخل الجراحى

التدخين أكثر العادات السيئة المنتشرة بين الكثيرين، ولها الكثير من التأثيرات السلبية على صحة الجسم، إلا أنه أيضا يعد سببا فى تعرض البعض للأزمات القلبية أثناء إجراء العمليات الجراحية.>يقول الدكتور حسن عامر حسن استشارى الجراحة العامة، إن الأشخاص المدخنين يصبحون أكثر عرضة للعديد من المضاعفات عند إجرائهم عملية جراحية، والتى منها الأزمات القلبية وذلك لزيادة الدهون والكولسترول فى الدم نتيجة التدخين، لافتا إلى أنهم أثناء العملية الجراحية ليس لديهم القدرة على التنفس، لأن سعة الصدر تكون ضيقة بسبب مضاعفات التدخين.

وأضاف استشارى الجراحة العامة أنه بعد العمليات الجراحية يتعرض المدخنين لكحة شديدة، وذلك لكثرة إفرازات الرئتين، مشيرا إلى أنه يجب على الشخص المدخن قبل إجرائه لعملية جراحية اتباع بعض النصائح لتجنب المضاعفات الناتجة عنه، كالتوقف عن التدخين قبل إجراء العملية بفترة على الأقل شهر، وإجراء آشعة على الصدر، وتحليل الدهون الثلاثية والكولسترول للتغلب على المشاكل التى يسببها التدخين، وعلاجها لمنع حدوث أى مضاعفات.

وأوضح أن المدخنين عند إجرائهم عملية جراحية يدخلون الرعاية المركزة لوضعهم على جهاز التنفس، لأنهم قد يكونوا عرضة لتوقف التنفس أو الأزمات القلبية، لضيق سعة الصدر نتيجة كثرة التدخين.

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