برعاية وزير الصحة.. ماراثون بأسوان تحت شعار "معا ضد سرطان الثدى"

ماراثون مشى على كورنيش النيل بأسوان للتوعية ضد السرطان

تحت رعاية الدكتور عادل عدوى وزير الصحة واللواء مصطفى يونس محافظ أسوان، نظم البرنامج القومى لصحة المرأة برئاسة الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التداخلية ومستشار وزير الصحة، ماراثون أمس بالتعاون مع مركز أورام أسوان، برئاسة الدكتور حازم الفيل تحت شعار معا ضد السرطان، وباشتراك الدكتورة نوران حسين أستاذ الأشعة التداخلية للتوعية ضد مرض سرطان الثدى.>وقالت الدكتور نجلاء عبد الرازق، إن الماراثون اشترك فيه مراكز الشباب من الشباب والفتيات من مراكز الشباب والرياضة بأسوان، واشترك فى الماراثون أيضا أهالى أسوان وفرقة الفنون الشعبية بأسوان، حيث جاب ماراثون المشى شارع كورنيش النيل لمسافة كيلو متر، وقامت فرقة الفنون الشعبية بأسوان بعمل عروض أثناء المشى للفت الأنظار للماراثون ولإشراك أهالى أسوان فيه.

جدير بالذكر أن الماراثون شارك فيه العاملون فى مركز أورام أسوان، وكذلك الشخصيات المرموقة بمحافظة أسوان من رجال الأعمال، وتمت التوعية ضد سرطان الثدى.

وأشارت إلى أن البرنامج القومى يقوم بخدمة الكشف المبكر منذ شهر يناير، وتم إجراء فحوص ل 1800 سيدة وعمل فحوص ميدانية ل 70 سيدة بالموجات الصوتية، وعمل عينات ل 33 حالة، وقد أجريت جراحة تحفظية للحالات التى تم اكتشاف إصابتها بالسرطان بمعهد أورام اسوان والحملة والعمليات مجانية.

اكتشاف مومياء مصابة بسرطان الثدى بأسوان

>وأكدت أن سرطان الثدى موجود منذ الفراعنة، وهذا ما اثبتته الاكتشافات الأخيرة فى مقابر قدماء المصريين، حيث تم اكتشاف مقبرة فى جبل بأسوان وثبت إصابتها بسرطان الثدى، ووجود ثانويات بالعظام، وجارى فحص المومياء لمعرفة أسرار جديدة عن سرطان الثدى الذى يرجع تاريخه إلى قدماء المصريين.