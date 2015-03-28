استشارى جلدية يقدم 5 نصائح للحفاظ على الشعر العادى

تعرف على الشعر العادى

نصائح للحفاظ على صحة شعرك العادى

الشعر أنواع عديدة، فهناك الشعر الدهنى والعادى والجاف، ولكل نوع طريقته فى التعامل معه والحفاظ عليه وعلى صحته.>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الجلدية والعلاج بالليزر، أن الشعر العادى يحتفظ بمظهره لأطول فترة ممكنة، لأنه لا يميل للشعر الدهنى ولا الشعر الجاف، ولكن يجب الاهتمام به وبصحته وحيويته.> وتقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح للحفاظ على صحة شعرك العادى، وهى تشمل:>1- عليك استخدام المشط المصنوع من الخشب ذى الأسنان الواسعة، فهو يحافظ على صحة شعرك ويجعله أكثر قوة.

2- يمكنك استخدام الشامبوهات الخاصة بهذا النوع من الشعر " العادى".

3- ينصح بالابتعاد والتقليل من استخدام مجففات الشعر اليومية كالسشوار والمكواة، لأنها تفقد شعرك الحيوية والقوة.

4- يمكنك بعد الاستحمام ترك شعرك فى الهواء الطلق حتى يجف، أو يمكنك عمل ضفيرة كبيرة حتى يستطيع الهواء الدخول لها.

5- يمكنك الاهتمام بقص أطراف الشعر بشكل شهرى، حتى يطول سريعا وتحافظين على صحته.