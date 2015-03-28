دراسة: جذور عشبة "رهوديولا" الوردية تعالج الاضطرابات الاكتئابية

فى دراسة هى الأولى من نوعها، أشارت الأبحاث إلى إمكانية تحول علاج جذور عشبة "رهوديولا الوردية" لتصبح خيارا علاجيا مفيدا محتملا لعلاج الاضطرابات الاكتئابية الرئيسية.

ووفقا للبحث، الذى أجراه البروفيسور يونيو مايو فى كلية الطب بجامعة "بنسلفانيا" على عينة عشوائية من 57 متطوعا، تناول البعض منهم عقار "سيرترالين" التقليدى المضاد للاكتئاب لعلاج الحالات الخفيفة إلى المعتدلة من نوبات الاكتئاب الشديد، وتناول البعض الآخر مستخلصات من جذور عشبة "رهوديلا الوردية"، حيث عانى اثنان أو أكثر من نوبات اكتئاب كبرى مثل فقدان الوزن، وزيادة الإرهاق والأفكار المتكررة فى الموت، ليتم تتبع جميع المشاركين لنحو 12 أسبوعا.

وقد لوحظ عند انتهاء ال 12 أسبوعا حدوث تغييرات فى حياة الأشخاص الذين تناولوا مستخلصات من عشبة "رهوديولا الوردية"، لتتراجع الأعراض الاكتئابية بنحو 1.4 مرة، فى مقابل أولئك الذين تناولوا عقار "سيرترالين" لتتحسن بنحو 1,9 مرة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى عانى فيه المرضى الذين تناولوا عقار "سيرترالين" مرتين من أثار جانبية مثل الغثيان، والعجز الجنسى بالمقارنة مع المرضى الذين تناولوا مستخلصات من جذور عشبة "رهوديولا الوردية"، لتصبح أكثر ملائمة فى علاج الاضطرابات الاكتئابية الرئيسية.