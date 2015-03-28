غيّر 6 عادات فى يومك لتصبح رشيقا

نصائح للتخلص من الوزن الزائد

السمنة مشكلة يعانى منها الكثيرون، وتتسبب فى شعورهم بالإحباط، ويقومون باتباع العديد من الحميات الغذائية للتخلص من الوزن الزائد.

تقدم الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد بسرعة فائقة، وهذه النصائح تجعلك تغير نظام الحياة اليومى وتتمتع بنظام يومى وحياتى أفضل لك ولصحتك، وذلك عن طريق:

>1- الابتعاد عن تناول الطعام فى وقت متأخر أو قبل النوم مباشرة، خاصة الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية، لأن المعدة تستغرق العديد من الوقت فى عملية الهضم، ولذلك يمكنك تناول كوب من الزبادى أو ثمرة فاكهة قبل النوم، وهذا التغير يجعلك أكثر قدرة على النوم باستغراق ولا يسمح بتراكم الدهون فى الجسم فيزيد الوزن، بل يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

>2- عليك تنظيم وجباتك اليومية على أن تصبح 5 وجبات فى اليوم، ثلاث رئيسية و2 وجبة خفيفة كثمرة فاكهة أو كوب من الحليب خالى الدسم، فتعدد الوجبات يساعد على تحفيز وزيادة قدرة الجسم فى حرق الدهون.

>3- عليك الاهتمام بممارسة الرياضة والاستمرار بها، لأنها من أهم الأسباب التى تقودك للرشاقة، وتساعدك على زيادة نسبة حرق الدهون فى الجسم.

>4- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة لأنها تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وتتسبب فى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية فى الجسم، ولذلك ينصح بالتقليل منها.

>5- يمكنك الإكثار من تناول الأسماك بديلا عن اللحوم الحمراء والدجاج.

>6- الإكثار من تناول المياه، لأنها تعمل على زيادة نسبة حرق الدهون فى الجسم.

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