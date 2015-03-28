السموكي الأزرق على طريقة Jennifer Lopez

تألّقت جينيفر لوبيز في إطلالتها الأخيرة، خلال افتتاح أغنيتها في "أميركان أيدول". وقد أذهلت الحضور بأدائها المميّز. لكنّ اللافت كان جمالها، الذي أخذ البرنامج الى مرحلة جديدة من الإشراق. ولا يمكننا أن ننكر جاذبيّة هذه النجمة ولو من دون مكياج، لكنّها في المقابل تدرك أيضاً كيفيّة استخدام مستحضرات التجميل لإضافة التألّق إلى إطلالتها. وفي هذه المفاجأة الأخيرة، بدت جينيفر متكاملة جماليّاً، من حيث التسريحة والمكياج وحتى طلاء الأظافر.

إليك كيفيّة الحصول على هذه الإطلالة الرائعة :

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انتشر اللون الأزرق في العروض الجماليّة لهذا الفصل، لكنّ جينيفر استخدمته بطريقة جديدة، ما منح عينيها نظرة جذّابة إلى درجة الإشراق. وتقول ماري فيليبس، خبيرة التجميل الخاصّة بجينيفر، إنّ العيون السموكي باللون الأزرق ناسبت جينيفر كثيراً. يمكنك الحصول هذه الإطلالة باستخدامك L’Oreal Infallible Eyeshadow باللون الأزرق، لتحديد الخطّ السفلي والزاوية الخارجيّة للعين. ثم انتقلي إلى اللون الذهبي، لإضافة الإشراق والحيويّة على الجفن المتحرّك، وأخيراً استعيني بالظلال الرمادي، لدمج الألوان بشكل متكامل. يمكنك إضافة القليل من الظلال الذهبي اللامع على الزاوية الداخليّة للعين، ورشّ الغليتر حول العينين وعلى الوجنتين. انتقلي الى الآي لاينر الرفيع بشكل يسحب العين من النصف نحو الزاوية الخارجيّة، ولا تنسي الماسكرا، لتطويل الرموش.

إضافة إلى الظلال الدراماتيكي، تحتاجين الى أحمر شفاه باللون الزهري الطبيعي مع تسريحة الكعكة الناعمة، ليبقى الضوء مسلّطاً على عينيك. واكتملت إطلالة جينفر مع Tom Bachik الذي وضع لها طلاء الأظافر باللون الأزرق الجليدي.

لا شكّ في أنّ إطلالة جينيفر لوبيز كانت رائعة ومميّزة خلال هذه الليلة. ما رأيك أنت سيدتي في تجربة هذا المكياج لسهراتك الصيفيّة؟

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