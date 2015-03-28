وصفات الهنود الحمر لبشرة من دون شوائب!

قد تعاني البشرة مع بداية أيام الربيع من الكثير من المشاكل كالاحمرار والالتهاب. فكيف تقومين بعلاج هذه المشكلة؟ هل بكمادات الماء، العسل أو غيرها من الطرق التقليدية؟

انسي هذه الطرق من اليوم، فـ"سيدتي نت" تقدم لك أفضل وصفات الهنود الحمر للتخلص من مشاكل البشرة، إليك تفاصيلها:

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المكونات:

1. 6 ملاعق من الزبدة غير المملحة.

2. 2 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

3. 5 ملاعق من التوت البري.

4. 3 ملاعق قرنفل.

الطريقة:

1.قومي بإذابة الزبدة وشمع العسل في أواني منفصلة ثم ادمجيهم معاً.

2.أضيفي إليهم التوت والقرنفل وقلبيهم جيداً.

3.اتركي المزيج حتى يبرد تماماً.

4.ابدئي بوضعه على أماكن الحكة لتلاحظي اختفاء الاحمرار بالتدريج.

5.فالتوت يحتوي على مضادات طبيعية للالتهابات، فلقد كان يستخدم قديماً عند الهنود الحمر لعلاج حكة البشرة.

6.كما أنّ القرنفل يحتوي على الاوجينول والزيت العطري القوى الذي لديه القدرة على تخدير النهايات العصبية والتي تؤدي بدورها إلى تقليل التهابات البشرة واحمرارها.

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