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محمود طاهر: ثقة الجمعية العمومية تحملنا مسؤولية أكبر

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محمود طاهر: ثقة الجمعية العمومية تحملنا مسؤولية أكبر محمود طاهر: ثقة الجمعية العمومية تحملنا مسؤولية أكبر

وجه محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد اجتماعها العادي يوم الجمعة والذي جددت خلاله الثقة في مجلس الإدارة.

وقال طاهر "فخور بالمشهد الحضاري لاجتماع الجمعية العمومية والذي يعكس قيمة الأهلي وتاريخه الكبير وهذا يحسب للأعضاء الذي لا تعنيهم سوى مصلحة النادي".

وأضاف "ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في العام الأول من ولاية مجلس الإدارة وسعادة الأعضاء يضع علينا مسؤولية أكبر".

وتطرق طاهر للحديث عن فريق الكرة مؤكدا أنه يدعمه بالكامل وهناك تنسيق مع علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة وكذلك خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق.

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