إطلالات النجمات رائعة بألوان الحلوى!

مع اقتراب فصل الصيف نميل إلى اختيار الألوان الهادئة والمنعشة، بدرجاتها الفاتحة طبعاً. فبعد انقضاء فصل الشتاء نكون قد مللنا الألوان الداكنة والكئيبة، مثلما هي حال النجمات اللواتي نسّقن إطلالات رائعة بألوان الباستيل الفاتحة، التي ذكّرتنا بألوان الحلوى اللذيذة!

بعضهن اخترن اللون الزهري الباهت أو الذي يُسمّى Pink Powder على فساتين طويلة وقصيرة، رسمية وشبابية، مثل كل من Rihanna على فستان من Dior، والممثلة Gwyneth Paltrow على فستان بكتف واحدة من Ralph&Russo، والنجمة الألمانية Diane Kruger على فستان بتصميم رائع من Alexander McQueen. كما أنّ البعض الآخر فضّل اللون الأزرق الهادئ، فارتدت الممثلات فساتينهن مع اكسسوارت معدنيّة فضيّة مثل Jennifer Lopez وفستانها المميّز من الدانتيل من Zuhair Murad، وشقيقة دوقة كامبردج Pippa Middleton التي اختارت الأزرق على فستان طويل من Boss، وعارضة الأزياء Toni Garrn التي بدت رائعة في فستان مع كسرات من هذا اللون. ومن اللواتي فضّلن الأخضر الفاتح Taylor Swift على فستان ذي تصميم شبابي، والممثلة Lily James على تصميم بقماش لامع. وقد رأينا أيضاً الأصفر بدرجات الباستيل وقد ارتدته Jennifer Hudson، و Julianne Hough. أما الممثلة الشابة Elle Fanning فقد جمعت بين عدة ألوان من هذه الدرجات الناعمة.

لقد أحسنت النجمات ارتداء ألوان الباستيل، ونسّقنا الاكسسوارت التي اخترنها معها. وأنت، ما رأيك بهذه الإطلالة، وأيّ نجمة كانت المفضّلة بالنسبة إليك بهذه الألوان؟

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