وزارة المالية توافق على تثبيت 1377 موظف مؤقت بمحافظة أسوان

أعلن اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان عن موافقة وزارة المالية علي تثبيت 1377 موظف مؤقت كدفعة أولى على درجات مالية دائمة ليصبحوا ضمن العاملين المثبتيين بالدولة والمدرجين على الموازنة العامة بدلاً من إدراجهم على بند 2/3 أجور موسمية والذى يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

ولفت إلى أن ذلك يأتى استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية لشباب مصر ليجنى مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو وخاصة أن تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها الوظيفية سيعمل على توفير كافة أوجه التأمين الاجتماعي والصحي لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم .

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة بأن هذا الإنجاز الكبير يؤكد على مصداقية وحرص الحكومة للحفاظ على حقوق أبنائها من العاملين المؤقتيين حيث قامت المحافظة بجهود متواصلة وجادة مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس.

وأكد على أنه تم مراجعة الدفعة الثانية بإجمالى 779 موظف مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لإرسالها لوزارة المالية لتثبيتهم على درجات دائمة، كما تم مراجعة الدفعة الثالثة بإجمالى 459 موظف لإتخاذ إجراءات تثبيتهم أيضاً.

وأشار محمد مصطفى إلى أنه تم فى نفس الوقت، نقل الدفعة الرابعة بإجمالى 582 موظف من نظام اليومية إلى بند 2/3 أجور موسمية أعتباراً من أول نوفمبر الماضى على أن يتم فترة ألـ 6 أشهر فى نهاية إبريل القادم ليتم بعدها إتخاذ نفس إجراءات التثبيت , فيما تم مراجعة الدفعة الخامسة بإجمالى 458 موظف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك لنقل تعاقداتهم على بند 2/3 .

وكشف السكرتير العام بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المثبتيين الجدد بالدفعة الأولى بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التى بها عمالة مؤقته أعتباراً من الأسبوع الحالى وخاصة أن الدفعة تم توزيعها على درجات ومجموعات نوعية طبقاً للمؤهل الدراسى.

واوضح أن الدفعة الأولى للمثبتيين شملت 100 موظف على الدرجة الثالثة التخصيصية و237 موظف على الدرجة الرابعة المكتبية و530 موظف على الدرجة الرابعة الفنية و37 موظف على الدرجة الخامسة خدمات معاونة و36 موظف على الدرجة الخامسة الحرفية و343 موظف على الدرجة السادسة الخدمات المعاونة و94 موظف على الدرجة السادسة الحرفية.