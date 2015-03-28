فينجر: أود الاحتفاظ بوالكوت.. وبدأنا مفاوضات التجديد

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن ناديه بدأ المفاوضات للتجديد مع ثيو والكوت جناح الفريق مشيرا إلى أنه يتمنى بقاء اللاعب الإنجليزي في صفوف المدفعجية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن أرسنال جمد مفاوضات التجديد لوالكوت وبيعه في الصيف المقبل قبل أن ينفي اللاعب هذه الشائعات.

وقال فينجر لشبكة beIN سبورتس "بدأنا المفاوضات مع والكوت لتجديد عقده".

وأضاف "أنا بصفة شخصية أود الاحتفاظ باللاعب في أرسنال".

وكان والكوت قد انتقل لأرسنال في يناير عام 2006 قادما من ساوثامبتون في عمر الـ17 ولعب مع الفريق أكثر من 200 مباراة سجل فيهم 47 هدفا.