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جوردي ألبا يخضع لفحوصات ببرشلونة

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جوردي ألبا يخضع لفحوصات ببرشلونة جوردي ألبا يخضع لفحوصات ببرشلونة

(إفي): يخضع الظهير جوردي ألبا الذي خرج مصابا من مباراة منتخبه الإسباني أمام أوكرانيا الليلة الماضية والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016 )، اليوم السبت لفحوصات في ناديه برشلونة، بعد مغادرة معسكر "الماتادور".

واضطر ظهير الكتالوني للخروج من المباراة في (ق78) لتعرضه لآلام عضلية حيث تم الاستعاضة عنه بخوان بيرنات، وفقا لتصريحات المدير الفني للمنتخب فيسنتي ديل بوسكي.

وقال ديل بوسكي إن لاعب برشلونة "كان مستواه رائعا حتى تعرض للإصابة" موضحا أنها عضلية دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

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